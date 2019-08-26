"Обстановка стала накаляться": Трамп устроил перебранку с лидерами G7 из-за России

Лидер США подпортил коллегам ужин

На саммите во французском Биаррице президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран - участниц "Большой семерки". Камнем преткновения стал вопрос о возвращении России в G8.

За ужином с коллегами Трамп заявил, что "Россия должна присутствовать в зале" для обсуждения проблем Ирана, Сирии и КНДР. Глава итальянского правительства Джузеппе Конте согласился с американским лидером, однако остальные политики, включая главу Евросовета Дональда Туска, выступили против возвращения Москвы в G8. Японский премьер Синдзо Абэ предпочел сохранить нейтралитет в этом вопросе. "Тогда, мягко говоря, обстановка стала накаляться", - заявил источник газеты Guardian.

Источник РИА Новости в структурах Евросоюза подтвердил, что в Биаррице обсуждалось возможное участие России во встречах "Большой семерки", но никаких договоренностей достигнуто не было. "Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но <…> для реинтеграции [России в G8] пока рано", - отметил дипломатический источник France-Presse.

Ранее Дональд Трамп допустил, что президента России Владимира Путина пригласят на саммит G7, который пройдет в США в 2020 году. По мнению американского политика, возвращение Москвы в международный клуб будет способствовать решению многих мировых вопросов. Противники участия Путина в саммите требуют, чтобы Россия в полной мере выполнила Минские соглашения по Украине. ​