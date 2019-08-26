"Союз" перестыковали на МКС из-за робота "Федор"

Ранее человекоподобный андроид потерпел неудачу в космосе

Экипаж МКС успешно провел перестыковку "Союза МС-13" с одного модуля станции на другой. Руководил операцией командир корабля, российский космонавт Александр Скворцов. Вместе с ним работали астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано.

Как сообщает "ТВ Центр", маневр был необходим для того, чтобы к МКС смог причалить пилотируемый корабль "Союз-МС-14" с роботом "Федором" на борту. В минувшую субботу он не смог пристыковаться к станции из-за проблем с аппаратурой сближения. Теперь вместо малого исследовательского модуля "Поиск", корабль должен подойти к агрегатному отсеку. Вторая попытка стыковки назначена на завтрашнее утро.