Итоги первого дня саммита "Большой семерки"

Переговоры Ирана и Франции и вопрос возвращения России - самое обсуждаемое вокруг G7

Лидеры стран "Большой семерки" на проходящем во французском Биаррице саммите высказались за расширение взаимодействия с Россией. Правда, в вопросе, когда Москва может вернуться в G7, мнения разделились. Вплоть до того, что Дональд Трамп, как пишет Guardian, поссорился с остальными участниками клуба. Он настаивает, что по теме Ирана, Сирии и Северной Кореи не обойтись без диалога с Москвой.

Эта встреча на атлантическом побережье Франции подтвердила - единства в рядах "Большой семёрки" по-прежнему нет. Лидеры встречаются, обсуждают глобальные проблемы, но согласованных всеми решений по итогам не выносят. Результаты дискуссии о возможном возвращении в клуб России участники саммита вообще намеревались засекретить, но табу бесцеремонно снял Дональд Трамп.

"Работа идет. У нас есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России. Я думаю, что это было бы выгодно по отношению ко многим вопросам в мире. Это будет носить позитивный характер. Некоторые согласны со мной, и это предмет обсуждения. Не знаю, примем мы какое-либо решение. Может, мы просто оставим всё, как есть", - заявил Трамп.

О необходимости вернуться к формату G8 заявлял Эммануэль Макрон. Германия и Великобритания выступили против, с оговоркой, что ждут решения украинского кризиса. Единственное, на что пока соглашаются все лидеры клуба - сотрудничество с Москвой необходимо усиливать. В нашей стране неоднократно давали понять - Россия считает полезными любые контакты. И Трамп, судя по всему, решил не тянуть, на правах хозяина саммита в следующем году президент США не исключил возможность приглашения Владимира Путина в Нью-Йорк.

"У нас была очень обстоятельная дискуссия по России и президенту Путину, оживленная дискуссия, действительно хорошая. Посмотрим", - сказал американский лидер.

Впрочем, к подобному приглашению Москва относится спокойно. Трамп очевидно преследует и свои цели - в надежде помешать сближению России и Китая. США продолжают вести торговую войну и против противников, и против союзников. Чего стоит заявление о намерении обложить пошлинами французские вина после решения Парижа о введении дополнительного цифрового налога на деятельность IT-гигантов. Европа теперь еще и устами Бориса Джонсона призывает Трампа сбавить обороты. Великобритании скоро тоже придется создавать таможенную инфраструктуру на границе с Евросоюзом и, учитывая, что с Вашингтоном Лондон готовит большое торговое соглашение - отношения с Брюсселем могут стать еще напряженнее. Это уже заметно. Борис Джонсон на саммите встречался с главой Евросовета Дональдом Туском и никакого прогресса по Brexit не произошло. Позже премьер допустил, что Великобритания все-таки покинет Европу по жесткому сценарию без сделки. И теперь Джонсон отказывается платить отступные, которые обещала Тереза Мэй.

"Я думаю, реальность такова, что если мы выйдем без сделки - то мы больше не должны 39 миллиардов фунтов стерлингов. Ведь они являются частью этой сделки", - сообщил Борис Джонсон.

Еще одним сложным и по-прежнему нерешенным вопросом остается ситуация с Ираном. В Биарриц, где проходит саммит G7, прибыл министр иностранных дел этой страны Мохаммад Джавад Зариф. Франция пытается разрядить накал отношений между Тегераном и Вашингтоном. Сообщается, что Макрон предложил разрешить Ирану в течение ограниченного периода времени продавать нефть.

Такая уступка нужна, чтобы снизить напряженность в Персидском заливе и, главное, не допустить размораживания иранских ядерных программ. Французского президента журналисты даже представляли в виде некого парламентера, который от имени всей семерки начнет урегулирование разногласий. Но Трамп опроверг, что подобный мандат вообще обсуждался. Американская делегация с иранцами на саммите никак не пересекалась и по сути пока решение кризиса не продвинулось. Макрону оставалось лишь одно - заявить, что он продолжит наводить мосты, но как президент Франции, а не представитель всей семерки.

"Дискуссия по Ирану позволила нам установить две общие линии: во-первых, ни один из членов G7 не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие, и, во-вторых, все члены G7 глубоко привержены идее стабильности в регионе. "Большая семерка" является неформальным клубом, формального мандата "Большой семерки" не дано никому. Поэтому есть инициативы, которые будут и впредь предприниматься каждым из нас для достижения этих двух целей", - заключил Макрон.

Итоги первого дня саммита, который, по сути, закончился ничем, вызвал очередную волну недовольства у противников саммита. Уже несколько дней в городах Андай и Байонна, что всего в нескольких километрах от Биаррица, проходят митинги антиглобалистов, "желтых жилетов" и защитников экологии. Последние пронесли по улицам фотографии Эммануэля Макрона, перевернутые вниз головой. Его и других лидеров G7 обвиняют в бездействии, которое обернется проблемами в будущем. А самые радикальные манифестанты в Байонне вступили в противостояние с полицией, которая жестко разогнала митинг. Силовики использовали воду, слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщается о задержании, как минимум семидесяти человек.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".