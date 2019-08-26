Видео масштабных лесных пожаров в Бразилии

С начала года природные пожары уничтожили почти два миллиона гектаров лесов Амазонии

Одной из тем саммита "Большой семерки" во Франции стали масштабные природные пожары в лесах Амазонии. Лидеры стран G7 договорились об оказании срочной помощи государствам Латинской Америки в борьбе с разрушительным стихийным бедствием. По последним данным бразильского Национального института космических исследований, с начала текущего года природные пожары уничтожили почти два миллиона гектаров лесов Амазонии, и это только на территории одной страны.

Индейцы бразильской Амазонии молятся о прекращении лесных пожаров. Природное бедствие приобрело невиданный размах. Местные жители видят проблему во вмешательстве современной цивилизации в их хрупкую природную среду.

"Мы говорим: нет горнодобывающей индустрии на наших землях, нет вырубке лесов. Больше никаких пестицидов в наших реках. Больше никаких вторжений!" – сообщил представитель индейцев Шингу Ое Кайапо.

А бразильские учёные сообщают, что за первые семь месяцев этого года огонь уничтожил почти два миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии. И это только на территории Бразилии, а горят ещё соседние территории в Боливии, Парагвае и Перу. Дым от лесных пожаров, охвативших достиг даже севера Аргентины, то есть накрыл полконтинента. И пока огонь не идёт на убыль.

Государственные службы Бразилии постоянно проводят мониторинг ситуации и совещания на самом высоком правительственном уровне. Между тем, Национальный институт космических исследований публикует неутешительные данные, основанные на спутниковых снимках: число очагов возгорания в сельве только за минувшие два дня увеличилось больше чем на полторы тысячи.

Подробности в репортаже Сергея Псурцева.