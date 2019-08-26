Абхазия выберет президента во втором туре

В первом никто не из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов

В Абхазии на выборах президента никто из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов, так что второй тур неизбежен. Об этом заявил действующий глава республики Рауль Хаджимба, он лидирует, и, по последним данным, набирает 26,6% голосов. Ближайшие соперники Хаджимбы - председатель оппозиционной партии Алхас Квициния и советник министра Олег Аршба. Разрыв между ними небольшой.

Как передает "ТВ Центр", ЦИК обрабатывает протоколы и готовится огласить предварительные итоги. Выборы признаны состоявшимися - явка превысила 56 процентов. На каждом избирательном участке, два из которых были открыты в России - в Москве и Черкесске - присутствовали наблюдатели от кандидатов. Серьёзных нарушений, влияющих на результаты выборов, зафиксировано не было.