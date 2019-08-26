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Празднование Дня независимости Украины обернулось скандалом

10:12
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Торжества не обошлись также без громких заявлений

Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся в ближайшее время провести переговоры в "нормандском формате". По ее словам, встреча по урегулированию ситуации в Донбассе может пройти в Париже по завершении подготовительных мероприятий с участием советников и министров иностранных дел. Тем временем, на самой Украине с размахом отметили День независимости. Торжества не обошлись без громких заявлений и скандалов. Виктор Прокушев - продолжит.

Шикарные женщины, глубокие декольте, дорогое шампанское – в распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан празднует День Независимости Украины в Сан-Тропе. Под гимн он возглавил процессию девушек в ресторане, которая закончилась зажигательными танцами.

Богдан уже получил порцию осуждения в социальных сетях за то, что предпочел отдых на Лазурном берегу официальным мероприятиям в Киеве. На Майдане вместо традиционного военного парада прошел праздничный концерт, хедлайнером которого стал Владимир Зеленский. Он выступил с речью, в которой рассказал о взятии французской крепости Дюнкерк в XVII веке украинскими казаками.

Подробности смотрите в репортаже Виктора Прокушева.

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