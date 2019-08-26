Туристы бегут с пляжа Барселоны из-за бомбы

Сообщение об опасной находке вызвало панику среди отдыхающих

В Барселоне пришлось спешно эвакуировать людей с популярного пляжа у исторического центра города. Всего в 25 метрах от берега нашли снаряд времен Второй мировой войны. Причем натолкнулся на него совершенно случайно профессиональный водолаз местной полиции, в свой выходной мужчина купался в этом месте.

Точный тип устройства пока не установлен, он находится на глубине десяти метров. Сообщение об опасной находке вызвало панику среди отдыхающих, но власти всех успокаивают и призывают не волноваться. Пляж до сих пор закрыт. Специалисты ВМФ Испании осторожно перевезут снаряд в открытое море, и там уничтожат.