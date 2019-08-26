Мелания Трамп поцеловала Джастина Трюдо на глазах у мужа (видео)

В ответ на нежности Дональда Трампа и Брижит Макрон

Мелания Трамп премьер-министра Канады Джастина Трюдо обменялись двойными поцелуями в щеку по итогам второго дня саммита G7.

Это произошло после того, как первая леди США уличила своего супруга Дональда Трампа в поцелуе с женой президента Франции Брижит Макрон. Мелания, стоящая рядом с мужем, обратились в противоположную сторону и обменялась нежностями с Трюдо.

После таких любезностей Трамп напрягся и поспешил взять свою супругу за руку, пишет "Газета.Ru".

Саммит G7 проходит французском Биаррице. Он начался в субботу и продлится до понедельника.