В России заканчиваются мужчины

Остался только один регион, где женщинам не грозит одиночество

Росстат подсчитал, что в нынешнем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. В 2036 году эта пропорция составит 1 тысяча к 1128.

Такое соотношение характерно для всех российских регионов. Исключением является Чукотка, где на 1 тысячу мужчин приходится 956 женщин. Эта пропорция изменится к 2036 году, когда на 1 тысячу мужчин останется всего 813 представительниц прекрасного пола. Не исключено, что после 2031 года похожая ситуация сложится и на Камчатке.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сказал, что дефицит мужчин в России связан с высокими рисками их смертности. "Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины и далее только усугубляется", - цитирует Тимофеева РИА Новости.

По его словам, к 60 годам на одного мужчину претендуют две женщины. Подобная демографическая картина деформирует общество. "И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения", - считает эксперт.

Ранее глава России Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 80 лет. Это должно произойти к 2030 году. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что около 70% смертей мужчин вызвано употреблением алкоголя. По ее словам, добиться цели, поставленной президентом, поможет популяризация здорового образа жизни.