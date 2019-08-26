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Запрет на кредиты: вступили в силу жесткие санкции США против России

09:09
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Москву продолжают наказывать за "дело Скрипалей"

Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США, связанных с "делом Скрипалей".
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Новые запреты коснутся властей – теперь им запрещены нерублевые кредиты. Также для России будет заблокирована финансовая и техническая помощь со стороны международных институтов.

Новая порция санкций была принята из-за того, что Москва не дала гарантий, что ситуация со Скрипалями не повторится более, пишет "Газета.Ru".

Первый санкционный пакет действует с 27 августа 2018 года. Он включает в себя запреты на продажу оружия, экспорт товаров и технологий военного и гражданского назначения, оказание внешней помощи России и другие пункты.

4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.

Видео: Путин об отравлении Скрипаля

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