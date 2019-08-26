Стало известно, чего боятся россияне

За последние годы список страхов обновился

"Левада-центр" опросил 1605 человек в 137 населенных пунктах России и выяснил, что больше половины граждан опасается болезней своих детей и близких. Речь идет о 58% россиян.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на социологов, 51% жителей России боятся войны, 44% - потери работоспособности, а 36% - бедности. Еще 31% россиян признались, что их пугают стихийные бедствия.

Опрос проводился с 18 по 24 июля текущего года среди совершеннолетних граждан. Респонденты могли выбрать более одного ответа.

В 2016 году россияне, согласно опросу ВЦИОМа, больше всего боялись возникновения международных конфликтов, скачка цен и роста преступности. После этого шли страхи, связанные с возможными проблемами со здоровьем и получением медпомощи.