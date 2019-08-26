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Как мошенники обманывают доверчивых пенсионеров

09:42
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Своими действиями они подрывают авторитет тех ведомств, которые защищают население

В России самый популярный вид мошенничества – телефонный, чаще всего его жертвами становятся пенсионеры.

Один из самых популярных разводов пожилых людей – это звонок от имени сотрудника службы безопасности банка. Мошенники предлагают доверчивому гражданину защитить счет от действия "хакеров" и выведывают пароли карты. По такой схеме были похищены миллионы рублей, пишет газета "Известия".

Однако полиция стала уделять этому виду мошенничества более пристальное внимание, более того, оно перекочевало в категорию тяжких преступлений.

Своими действиями мошенники подрывают авторитет не только банковских работников, но и сотрудников МЧС, Роспотребнадзора, полиции и других ведомств.

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