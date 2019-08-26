Огнетушитель в студию: Билан в обтягивающих боксерах лишил поклонниц сна

Певец устроил переполох в соцсетях

Дима Билан взбодрил свою ленту Instagram провокационной фотографией.

Певец выложил снимок, где он лежит в один боксерах на балконе во время подготовки к юбилейному вечеру продюсера Игоря Крутого. "Что уж говорить придется не только быть почти раздетым, но и душа будет оголена до предела!", - подписал фото Билан. (Орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим.ред.).

Однако поклонниц заинтересовали далеко не текст под постом и не роскошный вид из окна. "Огнетушитель в студию", " Дима фигура огонь", "Сейчас каждая девушка увеличила картинку", "Зачем вам костюмы на сцене, Дима?! Выступайте так, в трусах!", - написали восторженные фанаты.

Другие усомнились в правдоподобности достоинства певца и принялись гадать, что же на самом деле там топорщится: "Дмитрий, носки надо на ноги одевать, а не в трусы запихивать", "Какие носки?!Я вас умоляю, там подложена овальная салатница", "А в трусы что засунул, баклажан?", "Микрофон достань из трусов".

Не оставили в стороне фото Билана и звезды отечественного шоу-бизнеса. Николай Басков поинтересовался, не занимается ли артист флиртом по телефону.