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На Поклонной горе День флага России отметили более 20 тыс. человек

09:48
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Мероприятия прошли в честь 350-летия флага России

Праздник в честь 350-летия флага России на Поклонной горе посетили более 20 тысяч человек, передает АГН "Москва" со ссылкой на организаторов праздника.

Мероприятия в День флага прошли на 33 городских площадках. Центральные площадки празднования расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", Екатерининском парке и саду "Эрмитаж".

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия по случаю Дня флага России в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч человек.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орёл", построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же "отцом" триколора признан Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

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