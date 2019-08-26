На Поклонной горе День флага России отметили более 20 тыс. человек

Мероприятия прошли в честь 350-летия флага России

Праздник в честь 350-летия флага России на Поклонной горе посетили более 20 тысяч человек, передает АГН "Москва" со ссылкой на организаторов праздника.

Мероприятия в День флага прошли на 33 городских площадках. Центральные площадки празднования расположились на проспекте Академика Сахарова, в парке Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", Екатерининском парке и саду "Эрмитаж".

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия по случаю Дня флага России в Москве 24 августа посетили около 500 тысяч человек.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле "Орёл", построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же "отцом" триколора признан Петр I. В 1705 году он издал указ, согласно которому "на торговых всяких судах" должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.