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Миддлтон воспользовалась неожиданным случаем для сближения с Елизаветой II

10:20
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Герцогиня пустила в ход все свое очарование

Кейт Миддлтон и принцу Уильяму выпала честь сопровождать королеву Елизавету II на воскресную службу в Шотландии.  
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Остаток лета герцог Кембриджский с супругой и тремя детьми решили провести в замке Балморал - частной резиденции английских королей в Шотландии. 25 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились вместе с королевой в церковь Крейти-Кирк, расположенной на территории резиденции. Детей они оставили в замке. 

Многие поклонники королевской семьи удивились тому, что Кембриджи сели в автомобиль королевы. Уильям расположился на переднем сиденье, а Кейт - на заднем. Во время поездки герцогиня много улыбалась, приветствовала местных жителей и занимала Елизавету II беседой, от которой обе женщины, судя по фото, получали большое удовольствие. Нет никаких сомнений, что Кейт пустила в ход все свое очарование, чтобы добиться благорасположения 93-летней королевы. 

В церкви к королеве и Кембриджам присоединились другие члены монаршего семейства: принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла, принц Эдвард и герцогиня Уэссекская Софи, принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом и другие.  

В скором времени принц Гарри и Меган Маркл тоже прибудут в Балморал, пишет People. После этого молодые супруги с ребенком планируют улететь в Африку. 

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