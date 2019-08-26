Миддлтон воспользовалась неожиданным случаем для сближения с Елизаветой II

Герцогиня пустила в ход все свое очарование

Кейт Миддлтон и принцу Уильяму выпала честь сопровождать королеву Елизавету II на воскресную службу в Шотландии.

Остаток лета герцог Кембриджский с супругой и тремя детьми решили провести в замке Балморал - частной резиденции английских королей в Шотландии. 25 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились вместе с королевой в церковь Крейти-Кирк, расположенной на территории резиденции. Детей они оставили в замке.

Многие поклонники королевской семьи удивились тому, что Кембриджи сели в автомобиль королевы. Уильям расположился на переднем сиденье, а Кейт - на заднем. Во время поездки герцогиня много улыбалась, приветствовала местных жителей и занимала Елизавету II беседой, от которой обе женщины, судя по фото, получали большое удовольствие. Нет никаких сомнений, что Кейт пустила в ход все свое очарование, чтобы добиться благорасположения 93-летней королевы.

В церкви к королеве и Кембриджам присоединились другие члены монаршего семейства: принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла, принц Эдвард и герцогиня Уэссекская Софи, принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом и другие.

В скором времени принц Гарри и Меган Маркл тоже прибудут в Балморал, пишет People. После этого молодые супруги с ребенком планируют улететь в Африку.