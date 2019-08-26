Гулянья по случаю Дня флага России в столице посетили 500 тыс. человек

В Москве прошли концерты, флешмобы, квесты и представления

Около 500 тысяч горожан пришли на празднование Дня флага России в Москве. Торжество отмечали на десятках городских площадок, как в центре мегаполиса, так и на периферии.

Мероприятия проводились в разных форматах, например, флешмобы, митинги, концерты, шествия, мастер-классы и кинопоказы. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, наиболее крупными площадками для празднований стали проспект Академика Сахарова, парк Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", ВДНХ, Екатерининский парк и сад "Эрмитаж".

На митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, по данным организаторов, в минувшую субботу побывали более 110 тысяч человек, на праздничных площадках ВДНХ насчитали примерно 100 тысяч человек. Свыше 20 тысяч человек отпраздновали 350-летие государственного флага на Поклонной горе.