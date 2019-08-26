Как защитить ребенка от травли в интернете

Родителям стоит проявить бдительность - больше половины российских детей сталкиваются с буллингом

Эксперты рассказали, как защитить ребенка об кибербуллинга – травли в интернете.

Порядка 70% подростков подвергаются унижению в Сети, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Роскачества. Поэтому родители должны научить своих детей грамотно реагировать на подобное явление.

В первую очередь, родителям следует объяснить детям, что, если они столкнутся с травлей в интернете, то о ней обязательно нужно рассказать старшим. Если ребенок молчит, но внезапно удалил страницы в социальных сетях – это тревожный знак, на который следует обратить внимание.

Эксперты советуют научить ребенка игнорировать обидчика или попытаться договориться с ним о прекращении травли. Если это не сработало, то можно отправить жалобу на материал, забанить пользователя или же обратиться в полицию и Роскомнадзор.

Также стоит объяснить ребенку, какие фотографии и какую информацию можно размещать в социальных сетях. Желательно установить максимальные настройки приватности и не добавлять бездумно всех "в друзья". Часто злоумышленники в интернете могут выдавать себя не за тех людей, которыми на самом деле являются.

Специалисты выделяют несколько видов интернет-травли:

Хейтинг – необоснованная критика и оскорбление человека; Киберсталкинг – слежка за человеком при помощи гаджетов, постоянные угрозы в адрес жертвы и ее родных; Троллинг – высмеивание жертвы; Грифинг – преследование игрока онлайн-игр с целью помешать ему добиться успеха; Секстинг – публикация обнаженных фотографий с целью шантажа.

Роскачество напоминает, что, в случае необходимости, всегда можно обратиться за помощью и позвонить по номеру 8-800-2000-122 – это детский телефон доверия.