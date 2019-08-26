"Будем лечиться": Мамонов прервал молчание перед срочной операцией

Актер доверился врачам

68-летнего актера и музыканта Петра Мамонова, который попал в больницу с инфарктом, готовят к операции.

Супруга артиста Ольга Мамонова рассказала, что его состояние оценивается как стабильное. Звезда фильма "Остров" находится в реанимации Первой градской больницы.

"Был же анабиоз, ничего непонятно, суббота с воскресеньем, а сегодня пришли врачи, главврач и его готовят сейчас к операции. Я же вчера с ним разговаривала, правда, мало, буквально десять минут, а после он глаза закрыл", - цитирует Мамонову РИА Новости.

Сам Петр Мамонов сообщил порталу "360", что в больнице ему удается читать священные тексты и слушать записи с проповедями. "Будем лечиться, - заявил артист. - Ничего очень страшного нет. Инфаркт миокарда не очень обширный".

Напомним, Мамонову стало плохо в ночь на 23 августа, когда он отдыхал в деревне далеко от Москвы. Актер поначалу отказывался от госпитализации. Супруга вызвала врачей, заметив, что состояние Мамонова ухудшается: "Утром смотрю, он весь черный".

Петр Мамонов снялся в таких фильмах, как "Игла", "Такси-блюз", "Остров" и "Царь". Он основал музыкальную группу "Звуки Му".