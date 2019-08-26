Российский космонавт вручную освободил причал для "Федора"

На МКС успешно прошла перестыковка "Союза"

Утром в понедельник экипаж МКС успешно провел перестыковку корабля "Союз МС-13". Пилотируемый модуль отсоединился от одного отсека станции и причалил к другому. Руководил операцией командир корабля, российский космонавт Александр Скворцов. Манёвр был необходим, чтобы освободить шлюз для повторной стыковки другого космического аппарата – "Союз-МС-14". Его пилотирует робот "Фёдор". Все подробности у Кристины Мамиконян.

Космонавты проводят перестыковку корабля "Союз" с одного модуля МКС на другой. Руководит процессом россиянин Александр Скворцов. Старт операции - в 6:35. Командир экипажа проводит ее в ручном режиме. Ему помогают бортинженеры - итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. По соображениям безопасности, все работают в скафандрах. "Союз" отходит от Международной космической станции, совершает вокруг нее виток и подходит к отсеку под названием "Поиск". В 6:56 Скворцов докладывает: стыковочный узел вижу, начинаю сближение.

Операция успешно завершена. Она заняла около 25 минут. Корабль перегнали от одного шлюза к другому, чтобы освободить место для стыковки другого "Союза" с роботом "Федором" на борту. Она запланирована на завтра. В субботу доставить его на станцию не получилось. Причалить помешали проблемы с системой сближения. Они начались всего в 100 метрах от шлюза. Корабль пришлось увести от МКС на безопасное расстояние и готовить операцию по повторной стыковке.

"Эта программа включает два этапа. Первый этап мы сегодня успешно завершили. Он связан с перестыковкой. Надо сказать, что Скворцов прекрасно пилотировал. Я много видел перестыковок, но такой, пожалуй, в первый раз. Я думаю, что поставлен рекорд по минимуму затраты топлива", - заявил первый замгенконструктора РКК "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

Спустя полчаса космонавты провели манёвр, который завтра поможет обеспечить наилучшую траекторию подлёта "Союза" к МКС. Экипаж досконально проверил радиолокационную аппаратуру - всё оборудование работает штатно. Вторая попытка доставить "Федора" на МКС пройдет в автоматическом режиме. Операция назначена на ранее утро вторника.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".