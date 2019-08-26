Нежданный гость на G7 привел Трампа в бешенство

Во Франции у американского лидера ничего не складывается

Не смогли договориться ни по одному ключевому вопросу. В понедельник во французском Биаррице - заключительный день саммита "Большой семёрки". Результаты - весьма неоднозначные. Лидеры стран разошлись во мнениях по поводу России, Китая и Ирана. Масло в огонь подлило неожиданное появление на саммите главы МИД исламской республики. Как отмечают мировые СМИ, Дональд Трамп пришёл в бешенство.

Вместо рукопожатия при встрече - дружеские объятия. Была ли дальнейшая беседа Эммануэля Макрона и Джавада Зарифа такой же теплой, неизвестно. Проходила она без телекамер. Все ее участники хранят молчание, ограничиваясь лишь краткими сообщениями. Министр иностранных дел Ирана подвел итог, уже покинув французское побережье.

"Дорога впереди трудна. Но стоит попробовать", - написал Зариф в твитере.

Представителей Ирана на саммит G7 не приглашали. Зариф приехал во Францию после того, как в Биаррице зашла речь о ядерной сделке. Разговаривать с представителем Тегерана делегировали президенту Франции - как хозяину саммита. И хорошо, что такой диалог состоялся, констатируют участники G7.

"Это параллельное событие. В том же месте, но не по плану G7. Теперь мы бы хотели разобраться, как прошли переговоры. Только после этого мы поймем, как дальше разговаривать с Ираном. Все согласны с тем, что Ирану нельзя давать ядерное оружие", - заключила канцлер Германии Ангела Меркель.

Президент в бешенстве. Так мировая пресса рассказывает о состоянии Дональда Трампа, когда он узнал о приезде во Францию представителя Ирана. Именно Трамп инициировал выход США из ядерной сделки и уже больше года шантажирует всех, кто с ним не согласен, санкциями, пошлинами и прочими ограничениями. Хозяин Белого дома предельно категоричен.

"Ситуация вокруг Ирана очень сложная. Их позиция отражается на их экономике. Я не собираюсь менять их режим. Но мы можем помочь Ирану вновь стать богатым. Или же пусть они остаются бедными, если хотят", - заявил Трамп.

Это вообще не дни Трампа. Во Франции у американского лидера ничего не складывается. На ужине, продолжают мировые СМИ, он рассорился с коллегами. Заговорили вновь о превращении G7 в G8. Подробностями располагает британская газета Guardian.

"По словам дипломатов, на саммите в Биаррице Дональд Трамп поругался со своими коллегами из "Большой семерки". Он требует вернуть Россию в эту группу, отвергая другие аргументы", - говорится в публикации.

Трамп ранее заявил, что без участия Москвы решать мировые вопросы невозможно и не исключил того, что на правах хозяина следующего саммита пригласит российскую делегацию в Нью-Йорк. Позиция Кремля известна. Пресс-секретарь российского президента отметил, если поступит приглашение, его рассмотрят. Также Дмитрий Песков подчеркнул - с большинством участников G7 у нашей страны отношения восстанавливаются. Сегодня заключительный день встреч на французском побережье. На фоне глобального недопонимания мировые лидеры планируют обсудить ряд глобальных вопросов, в том числе торговые войны, проблему социального неравенства. Однако разговоры так и останутся лишь обменом мнениями. Впервые в истории подобных форумов не будет подписан итоговый протокол.

Павел Прокопенко. Павел Румянцев. "ТВ Центр".