Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Политик не меняет взятый во время президентства курс

Донбасс снова оказался под обстрелом. За минувшую неделю украинские силовики выпустили почти 400 боеприпасов по городам Донецкой республики, хотя еще месяц назад - контактная группа в Минске договорилась о бессрочном перемирии. Власти традиционно игнорируют проблему, как и вопрос с незаконным оборотом оружия, что все чаще приводит к печальным последствиям - ночью взрыв произошел прямо в центре Киева.

Очередной выстрел из гранатомета - в центре Киева. На этот раз снаряд предназначался работникам крупнейшей на Украине компании по строительству мостов. Взрыв прогремел поздно ночью.

"Был выстрел, пострадали окна, но, к счастью, там не было людей", - заявил командир батальона патрульной полиции Киева Евгений Зборовский.

Территорию вокруг офиса "Мостобуд" оцепили полицейские. На дороге перед зданием лежал отстрелянный тубус от гранатомета. Был объявлен план "Перехват", но поймать преступников по горячим следам не получилось. Этот инцидент в точности повторяет сценарий нападения на телеканал "112" несколькими месяцами ранее. Исполнители и заказчики до сих пор не найдены. Эксперты уже давно говорят о бесконтрольном обороте оружия на Украине. Откуда оно попадает на черный рынок, очевидно. Но министр внутренних дел Арсен Аваков сосредоточил все силы на другом – борьбу с контрабандой сигарет он назвал первоочередной задачей.

"Только доля нелегальной продукции сигарет за последние годы увеличилась в семь раз. До 10%. Потери бюджета в 2018 году составили три миллиарда гривен. Кроме того, около 50% розничной торговли сигаретами находится в тени", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Вывести бизнес на свет и создать условия для развития собираются новые депутаты. На этой неделе должно состояться первое заседание. Но места в комитетах Верховной Рады до сих пор не распределены.

"Мы не будем брать подачки, могу вас сразу сказать, мы либо получим то, что нам положено по конституции Украины и закону о регламенте, либо искать вот это мягкое место под зад лишь бы вылизать власть – такого не будет", - заверил народный депутат Вадим Рабинович.

Рабочая группа встречается каждый день, но окончательно договориться смогли разве что о рассадке. "Слуга народа" впереди, все остальные фракции на задних рядах.

"Там расстояние относительно небольшое, кто захочет прорваться к трибуне, тот найдет возможности. Хочу отметить не только через зал, есть другие возможности. Надеюсь, что все-таки практики блокировки трибун в девятом созыве будет минимальной", - заявил нардеп Нестор Шуфрич.

Петр Порошенко, партия которого получила в Верховной Раде всего 25 мест, не меняет взятый во время президентства курс. В очередной раз он делает громкие заявления по поводу разрешения конфликта на Донбассе.

"Мы не прекращаем борьбу с российским агрессором за возвращение украинского Донецка. Уверен, придет время, и над городом гордо будет поднят украинский флаг!" – сказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Так экс-лидер Незалежной поздравил жителей Донецка с Днем города. Накануне шахтерской столице исполнилось 150 лет. Украинские силовики преподнесли свой подарок. В ДНР сообщили: отряды ВСУ восемь раз за сутки нарушили перемирие.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".