Уровень Амура растет близ Хабаровска

На юге Хабаровского края вода начала спадать

За сутки - плюс четыре сантиметра. В Хабаровском крае продолжает подниматься уровень реки Амур, передает "ТВ Центр". Подтопленных домов уже почти полсотни. Спасатели помогают людям покинуть опасную зону и выдают питьевую воду. Залило более сорока участков дорог.

Сообщение между некоторыми населенными пунктами прервано. МЧС мониторит ситуацию с земли и воздуха с помощью беспилотников. Строят дамбы, откачивают воду. Синоптики прогнозируют новый удар стихии. Проливные дожди в регионе ожидают как минимум до конца недели. Уровень реки в районе Комсомольска-на-Амуре может превысить критическую отметку на метр.