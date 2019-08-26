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Уровень Амура растет близ Хабаровска

11:49
  • понедельник
  • 26 августа 2019

На юге Хабаровского края вода начала спадать

За сутки - плюс четыре сантиметра. В Хабаровском крае продолжает подниматься уровень реки Амур, передает "ТВ Центр". Подтопленных домов уже почти полсотни. Спасатели помогают людям покинуть опасную зону и выдают питьевую воду. Залило более сорока участков дорог.

В Хабаровске приступили к возведению дамбы
В Тулуне восстановили поврежденную паводком дамбу

Сообщение между некоторыми населенными пунктами прервано. МЧС мониторит ситуацию с земли и воздуха с помощью беспилотников. Строят дамбы, откачивают воду. Синоптики прогнозируют новый удар стихии. Проливные дожди в регионе ожидают как минимум до конца недели. Уровень реки в районе Комсомольска-на-Амуре может превысить критическую отметку на метр.

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