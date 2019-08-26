Буддисты помогли восстановить бюст Екатерины II

Изваяние показали в Москве

В Москве представили реконструированный бюст российской императрицы Екатерины II. Торжественная церемония прошла в музее-заповеднике "Царицыно", передает "ТВ Центр".

Восстановить бюст помогла буддийская община. Еще в XVIII веке Екатерина Великая учредила пост главы конфессии в России, подписав соответствующий указ. Копию прижизненной скульптуры создали скульптор Матвей Макушкин и архитектор Вячеслав Бухаев. Оригинал был уничтожен после революции 1917 года. Копия весит 25 килограммов, её высота - полметра. Далее скульптуру представят в Екатеринбурге и Улан-Удэ, затем установят в буддистском храме в Забайкалье.