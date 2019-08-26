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Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве

11:37
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Дорога соединяет поселение Рязановское с Щербинкой

Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл в Москве новое Остафьевское шоссе. Это бывший проектируемый проезд №947, сообщает "ТВ Центр".

Дорога длиной четыре километра проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе. На всем пути установлены светофоры. Есть съезды к аэропорту "Остафьево" и жилым домам. Для пешеходов оборудованы тротуары. Дорога соединит населенные пункты Троицкого и Новомосковского административного округа со станцией Щербинка и обеспечит удобный выезд на Варшавское шоссе.

"Мы шаг за шагом улучшаем транспортную доступность Щербинки. Недавно построили эстакаду через железнодорожные пути и завершили реконструкцию Варшавского шоссе", - заявил Собянин.
 

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