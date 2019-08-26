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В Москве пройдет финал проекта "Спасская башня - детям"

11:59
  • понедельник
  • 26 августа 2019

На Красной площади выступают воспитанники кадетских корпусов со всего мира

В понедельник состоится финальный день проекта "Спасская башня - детям". Это специальная программа международного военно-музыкального фестиваля, который проходит в Москве. На Красной площади выступают воспитанники кадетских корпусов со всего мира. Соревнуются не только оркестры, но и почетные караулы. Параллельно проходят мастер-классы.

Исполняя знаменитую "Песню радости", юные музыканты из Израиля начинают шествие по Красной площади. Выступать в сердце России для них - особая честь. Ведь в этом коллективе собраны одаренные дети со всего мира.

"Наш оркестр - это настоящая мозаика из разных национальностей, различных религий, представителей разных слоёв общества, происхождения. Мы все вместе существуем и играем с огромным удовольствием", - сказал участник израильского сводного юношеского духового оркестра городов Лод и Герцлия Ори Эдри.

Несколько дней подряд на одной сцене - три зарубежных и 23 российских детских коллектива. Фестиваль юношеских духовых оркестров - особая часть  программы "Спасской башни". На этой сцене  зажигаются настоящие звёзды. Юные барабанщики из Ростова-на-Дону знают, чем удивить искушенного зрителя.

"Самое главное в выступлении, мне кажется, игра с публикой. То есть можно не просто играть марш обычный, а еще и пританцовывать, можно подпевать", - заявил участник ансамбля маршевых барабанщиков "Бит 7" Кирилл Волосняков.

Уже традиционно на Красной площади разворачивается детский городок фестиваля "Спасская башня". Весь день выступления на сцене, а между ними мастер-классы и тематические площадки. В этом году, к примеру, по древнерусскому рукоделию или владению шашкой.

А на манеже разгораются нешуточные страсти. Не просто верховая езда - настоящее искусство. Стойка на стремени или "ласточка" в седле - сложнейшие элементы джигитовки! И справляются с ними даже хрупкие наездницы. Лошадь по кличке Изюминка слушается 11-летнюю Вику беспрекословно.

Нужно понимать лошадь и находить  характер, находить с ней общий язык. Для этого  нужно не просто любить ездить, но и общаться с животными", - пояснила Виктория Лейбмон.

Кремлевская школа верховой езды тоже показывает свое мастерство. Особая гордость и честь - сопровождение торжественных церемониалов. Совсем не обязательно на них присутствовать. Ведь здесь покажут весь ритуал. Выступления на манеже продолжатся до конца фестиваля.

Елена Сахно, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".

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Проект "Спасская башня - детям"
Проект "Спасская башня - детям"
Проект "Спасская башня - детям"
Проект "Спасская башня - детям"
Проект "Спасская башня - детям"
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