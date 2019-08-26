ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фестиваль экстремального туризма в Крыму собрал 10 тысяч человек

12:13
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Для любителей экстрима сделали 16 площадок

Подняться в небо на воздушном шаре, погрузиться под воду с аквалангом или преодолеть полосу препятствий. Любители экстремального туризма на два дня съехались в Севастополь на ежегодный фестиваль, передает "ТВ Центр".

Мероприятия проходили у подножия горы Гасфорта и собрали около 10 тысяч гостей из разных уголков страны. Для них организаторы предусмотрели 16 интерактивных площадок, где любой желающий мог оценить все разнообразие экстремальных видов отдыха, посетить мастер-классы и посмотреть яркую шоу-программу. Самые решительные - объединились в команды и приняли участие в спортивных соревнованиях.

Не обошлось без музыки - на центральной сцене прошел концерт с участием популярных исполнителей.

Новости по теме
Фестиваль экстремального туризма в Крыму
Фестиваль экстремального туризма в Крыму
Фестиваль экстремального туризма в Крыму
Фестиваль экстремального туризма в Крыму
Фестиваль экстремального туризма в Крыму
Фестиваль экстремального туризма в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.