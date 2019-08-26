Фестиваль экстремального туризма в Крыму собрал 10 тысяч человек

Для любителей экстрима сделали 16 площадок

Подняться в небо на воздушном шаре, погрузиться под воду с аквалангом или преодолеть полосу препятствий. Любители экстремального туризма на два дня съехались в Севастополь на ежегодный фестиваль, передает "ТВ Центр".

Мероприятия проходили у подножия горы Гасфорта и собрали около 10 тысяч гостей из разных уголков страны. Для них организаторы предусмотрели 16 интерактивных площадок, где любой желающий мог оценить все разнообразие экстремальных видов отдыха, посетить мастер-классы и посмотреть яркую шоу-программу. Самые решительные - объединились в команды и приняли участие в спортивных соревнованиях.

Не обошлось без музыки - на центральной сцене прошел концерт с участием популярных исполнителей.