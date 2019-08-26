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Найден способ предотвратить преждевременную смерть

11:12
  • понедельник
  • 26 августа 2019

В этом помогут братья наши меньшие

Ученые выяснили, что у владельцев домашних животных снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
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Это происходит из-за того, что хозяева домашних питомцев, особенно собак, ведут активный образ жизни и придерживаются более правильной диеты. Эксперты выяснили, что у них хороший показатель сахара в крови. И это не зависело от возраста или половой принадлежности.

Животные заставляют людей больше двигаться, играть в игры, что также благотворно сказывается на психологическом состоянии, сокращает изоляцию в социуме, пишет MedicalXpress.

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