Найден способ предотвратить преждевременную смерть

В этом помогут братья наши меньшие

Ученые выяснили, что у владельцев домашних животных снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Это происходит из-за того, что хозяева домашних питомцев, особенно собак, ведут активный образ жизни и придерживаются более правильной диеты. Эксперты выяснили, что у них хороший показатель сахара в крови. И это не зависело от возраста или половой принадлежности.

Животные заставляют людей больше двигаться, играть в игры, что также благотворно сказывается на психологическом состоянии, сокращает изоляцию в социуме, пишет MedicalXpress.