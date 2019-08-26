Депардье согласился на роль Брежнева в самом дорогом словацком фильме

Съемки начнутся в 2021 году

Французский актер Жерар Депардье согласился сыграть генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в словацком фильме "Человеческое лицо", который повествует о "Пражской весне" - периоде либерализации в Чехословакии в 1968 году.

"С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре мы увидимся с ним и его командой в Париже и обговорим детали съемок картины", - рассказал чешскому агентству CTK продюсер Андрей Лека.

Ожидается, что в конце сентября сценарий фильма будет дописан, а съемки начнутся в 2021 году. Зритель сможет увидеть ленту в 2022 году. Авторы планируют потратить свыше 10 миллионов долларов и создать самый дорогой фильм за всю историю словацкого кинематографа. Режиссером картины выступит хорват Лордан Зафранович.

Фильм будет посвящен главному герою "Пражской весны", лидеру чехословацкой компартии Александру Дубчеку, который добивался расширения прав и свобод граждан. "Его сыграет актер с мировой известностью, но пока переговоры с ним еще не завершены", - отметил Андрей Лека.

Напомним, "Пражская весна" закончилась летом 1968 года, когда СССР направил в Чехословакию войска для подавления протестов. После этого Дубчека исключили из компартии, лишили депутатских полномочий и направили в Словакию.