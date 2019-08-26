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Росгидромет объяснил повышение радиоактивного фона в Северодвинске

11:20
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Специалисты подтвердили образование радиоактивного облака, но оно быстро рассеялось

Росгидромет подтвердил появление радиоактивного облака после взрыва под Северодвинском. По данным специалистов службы, оно образовалось в результате распада изотопов бария, стронция и лантана.

В Росгидромете подчеркнули, что превышение радиоактивного фона было кратковременным. Сейчас остановка в районе происшествия стабильная, радиоактивных элементов больше нет. Это подтверждают замеры в период с 8 по 23 августа.

"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - говорится в сообщении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как пояснил агентству "Интерфакс" главный редактор отраслевого портала "Атоминфо" Александр Уваров, облако не имело опасности для населения. Выброс быстро рассеялся.

Инцидент на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате взрыва во время испытаний жидкостной двигательной установки погибли семь человек, в том числе пять сотрудников "Росатома".

Ранее СМИ опубликовали некую карту распространения радиоактивного облака, появившегося после аварии под Северодвинском. В Кремле назвали ее абсурдом.

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