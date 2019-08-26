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"Живи спокойно, страна": 70-летняя Пугачева назвала преемницу

11:44
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Российский шоу-бизнес богат на таланты

Алла Пугачева благословила певицу и свою давнюю подругу Светлану Лободу петь для всей страны.

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Трогательный ролик опубликовала у себя в Instagram представительница молодого поколения звезд. "Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она. Все остальные в тени", - заявила Примадонна, указывая на смущенную Лободу.

Поклонники оценили жест 70-летней Аллы Борисовны и отметили, что Лобода действительно заслужила похвалу из уст великой артистки, пишет "Газета.Ru".

"Всегда говорил, что Светлана Сергеевна дубль два Алла Борисовна! Такая же великая, талантливая революционерка и полное олицетворение успеха", "Это точно !!!! Света вторая примадонна нашего времени", "Алла Борисовна плохого не скажет", "2 мега крутые женщины", - написали фанаты. (Орфография и пунктуация автором сохранены -прим.ред.).

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