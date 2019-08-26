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Аномальный холод надвигается на Москву

11:53
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Первые заморозки ожидаются в ночь на 29 августа

Синоптики предсказали переменчивую погоду в столичном регионе из-за быстрой смены воздушных масс. Начало и конец недели будут умеренно теплыми, а середина - аномально прохладной. 
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"Циклон, образовавшийся на волне атмосферного фронта над Норвежским морем, минувшей ночью, преодолев северную часть Скандинавских гор, вышел на севере Финляндии", - сообщается на сайте Гидрометцентра. В ближайшее время циклон придет в столичный регион. 

Днем в понедельник, вторник и пятницу столбики термометров в Москве и Подмосковье не упадет ниже 18 градусов тепла. А вот в среду и четверг температура опустится ниже климатической нормы. 28 августа в столице ожидается 15-17 градусов ноля, а по области – 13-18. В ночь на 29 августа местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Однако днем в столичном регионе снова потеплеет – до 17-22 градусов. 

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