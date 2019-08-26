Недостаток мужчин в России пойдет на пользу россиянкам

На одну тысячу мужчин приходятся 1154 женщины

В дефиците мужчин в России смогли разглядеть положительные моменты. Их увидела одна из ведущих программы "Давай поженимся" Роза Сябитова.

"Плюс в том, что женщины перестанут, наконец, копаться и рассматривать мужчину как брендовое платье, будут смотреть на них как на тех, с которыми будет возможно построить семью", - цитирует агентство URA.RU главную сваху страны.

Сябитова напомнила, что страна уже падала в демографическую яму – это было после Великой Ответственной войны, однако смогла восстановить свою численность. Если это удалось тогда, то сейчас – подавно. Главное, напоминать молодежи о важности создания семьи.

Ранее Росстат заявил, что в текущем году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины. Эксперты отмечают, дефицит мужчин в России связан с высокими рисками их смертности.