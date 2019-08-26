"Собралась подниматься за его счет": дочь впервые показала фото с Машковым

Актер согласился на селфи для соцсетей

34-летняя актриса Мария Машкова нарушила свои правила и выложила в Instagram совместное фото с отцом - народным артистом России, художественным руководителем Московского театра-студии "Табакерка" Владимиром Машковым.

Мария Машкова, которая стала широко известна после съемок в сериале "Не родись красивой", никогда не хвасталась своим родством со всемирно известным артистом. Девушка хотела добиться успеха собственными силами, не обращаясь за помощью к папе и не используя его славу в личных целях. В октябре 2018 года она опубликовала в Instagram снимок молодого отца и призналась, что сделала это без его ведома. Позднее Мария показала фото Машкова с внучкой на руках. Однако совместных фотографий в ее аккаунте не было.

26 августа актриса пошла против своих правил и выложила два снимка с отцом. На одном фото актеры хмурятся, глядя в камеру, а на другом дочь целует в щеку расплывшегося в улыбке папу. "Всем, кто подписался ради этого момента, но терпеливо ждал... Папа согласился на фото, но посоветовал, раз уж я собралась подниматься за его счет, начать охватывать китайский Инстаграм рынок, там очень хорошо собрал фильм "Движение вверх". Кто знает китайский?" - пошутила Мария.

Пост Машковой собрал свыше 10 тысяч отметок "Нравится". Оказалось, что многие подписчики Марии даже не догадывались о ее родстве с народным артистом России.

- А я вот знать не знала, что вы дочь такого замечательного актера.

- Маша, ты крута вне зависимости от крутоты "небезызвестного родственника".

- А я подписана на вас не из-за папы, вы сами личность.

- Классные оба, а папа Ваш - гений!

- Вы и с папой, и без папы хороши!

- Аллилуйя!

Отметим, что Владимир Машков был женат четыре раза, однако других детей у него нет. Мария родилась от его союза с первой женой - актрисой Еленой Шевченко. Мария воспитывает двух дочерей.