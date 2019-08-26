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В жилом доме в Находке прогремел взрыв

12:57
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Два человека погибли, еще двое серьезно пострадали

В городе Находка (Приморский край) произошел взрыв в квартире жилого дома.

ЧП случилось в квартире на первом этаже многоквартирного дома по адресу: Заводская, 16. В помещении взорвалась боевая граната, погибли два человека. Еще двое получили сильные травмы. 

По официальной информации властей, двое пострадавших – мужчина и женщина - находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое. В ближайшее время им проведут операцию, пишет ТАСС.

Место происшествия оцеплено, работают экстренные службы. Жильцы дома эвакуированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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