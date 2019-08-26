Собянин осмотрел ход строительства новой поликлиники в Щербинке

Медучреждение создано по новому проекту

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой детско-взрослой городской поликлиники в Щербинке. Работы на объекте завершат к началу осени, передает ТВЦ.RU.

"Долгожданная поликлиника строится, почти построена. К осени уже все строительные работы будут закончены, до конца года должны уже зайти врачи. В конце этого года - начале следующего должны уже полноценно работать", - сказал Собянин.

По его словам, поликлиника является одной из лучших не только в Щербинке, но и в Москве, потому что создана по новому проекту и дизайну, а также обеспечена новым лабораторным оборудованием, МРТ.

"Совмещены детская, взрослая поликлиника, женская консультация - все, что надо. Даже соляная комната и небольшой бассейн", - сообщил мэр столицы.

В Щербинке идет активное развитие социальной инфраструктуры. Собянин сообщил, что уже в этом году здесь построят два детских сада, а в следующем появится школа. Кроме того, в адресной программе - еще шесть объектов. До 2023 года количество детских садов, школ, объектов соцкультбыта будет в два раза больше, чем было раньше.

Ранее в понедельник открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве. Дорога соединяет поселение Рязановское с Щербинкой.

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