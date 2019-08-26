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Боярского вынудили расстаться с деньгами

13:09
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Актер не смог отказать родным

69-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал, как родственники заставили его отказаться от советского автомобиля и пересесть на новенький "Мерседес". 
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Исполнитель роли Д'Артаньяна много лет ездил на старой "Ниве", которую он называл лучшей машиной на свете. Однако родные уговорили Боярского купить новый автомобиль, более подходящий его звездному статусу. "Пришлось уступить членам семьи, потому что надоели эти постоянные упреки: "Все подумают, что ты крохобор, сколько лет можно ездить на "Ниве", ты же артист!" Поэтому купил "Мерседес", но он самый скромный из тех, что я выбирал", - цитирует актера "СтарХит".  

Михаил Боярский согласился расстаться с "Нивой" еще и потому, что он часто возит внуков. Его старый автомобиль был недостаточно вместительным и безопасным. 

Народный артист РСФСР также признался, что не любит ходить по магазинам и готов много лет носить одну и ту же рубашку. "Во мне есть Плюшкин, ненавижу выбирать одежду", - отметил Боярский. 

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