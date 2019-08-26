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В регионах к 2021 году появится 15 научно-образовательных центров

14:51
  • понедельник
  • 26 августа 2019

В школе управления "Сколково" состоялось первое заседание совета НОЦ

Развитие передовых технологий, укрепление региональной промышленности и экологической безопасности обсудили в понедельник в Подмосковье. В школе управления "Сколково" прошло первое заседание совета научно-образовательных центров мирового уровня. В дискуссиях приняли участие члены правительства, сотрудники администрации президента, а также эксперты различных областей.

Как сообщает "ТВ Центр", основная задача таких центров - объединить представителей образования, науки и бизнеса для создания конкурентноспособных проектов. Инициативы помогут развивать приоритетные сферы. До конца 2021 года в регионах должны появиться ещё 15 подобных центров.

"Призываю всех участников Совета и, конечно, региональные команды максимально ответственно отнестись к тем программам, которые будут представлены сегодня, к тому обсуждению, которое произойдёт сегодня с учётом того, что это первый раз, мы всё равно будем давать поручения о доработке программ", - заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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