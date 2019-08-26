Медведеву доложили о выполнении нацпроектов в Брянской области

В частности, в регионе реализуется программа обеспечения медработников жильем

Промышленность Брянской области с начала этого года выросла почти на 14%. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз на встрече с Дмитрием Медведевым, передает "ТВ Центр".

Говоря о сфере здравоохранения, губернатор доложил о реализации программы обеспечения медработников жильем, на которую выделен миллиард рублей. Богомаз отметил, что растут и экономические показатели. В частности, областной бюджет вырос на 25 миллиардов, а все коммерческие займы замещены бюджетными, что позволило существенно снизить кредиторскую нагрузку.

"Когда люди слушают по поводу валового регионального продукта, уменьшения налогового бремени, задолженности ликвидации, они, естественно, это связывают с социальными программами", - заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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