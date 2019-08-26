Собянин открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО

Она улучшит транспортное сообщение

В Новой Москве запущено движение по дублёру Остафьевского шоссе. Трасса соединит поселение Рязановское со Щербинкой. И уже до конца этого года местные жители смогут воспользоваться и новыми станциями "Шербинка" и "Остафьево". Они войдут во вторую линию Московских центральных диаметров.

Ставший уже традиционным затор на выезде из Щербинки уходит в прошлое. Большинству автомобилей необходимо преодолеть загруженный перекресток, чтобы потом повернуть направо и оказаться на откровенно старом и узком шоссе вдоль аэропорта Остафьево. И так до поселения Рязановское. Теперь же можно будет проехать напрямую.

Четырехполосная проезжая часть с надземными переходами, тротуарами для пешеходов своим видом напоминает первоклассное шоссе, однако классифицирована градостроителями всего лишь как "автомобильная дорога внутрирайонного значения". Эта городская улица на присоединенных к Москве территориях является лишь маленькой частью грандиозного строительства столичной транспортной инфраструктуры. На карте - сложные переплетения разноцветных дорог. Некоторые из них уже готовы и полноценно эксплуатируются. Другие - на стадии строительства, или в проекте. Но в итоге - реализация единого транспортного проекта нацелена на удобство для конечного потребителя.

"Новая станция "Остафьево" строится на пересечении МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Сегодня здесь находятся уже около 10 тысяч жителей и рабочих мест. В Троицке живет около 50 тысяч человек, которые проживают в доступности к этой станции. Запуск МЦД-2 серьезно улучшит транспортную доступность", - рассказал Собянин.

Скоростные электрички пока на этой платформе не останавливаются. "Остафьево" - новая станция на Курском направлении железной дороги. Дополнительный остановочный пункт для поездов МЦД-2 "Подольск-Нахабино".

Удобный городской транспорт с каждым месяцем все дальше удаляется от Московской кольцевой. Решение, принятое буквально накануне — станция метро "Коммунарка" не останется надолго конечной. Столичная подземка будет продлена в юго-западном направлении до Троицка. Сейчас уже готово проектное предложение, которое предстоит обсудить с жителями.

"Должен сказать, что там были опасения, у жителей, которые там живут, что какие-то поселки будут сносить, дома будут сносить. Ни один поселок не будет снесен, она пройдет либо под землей, либо мимо них", - рассказал Собянин.

Вслед за транспортными стандартами Новая Москва повышает и социальные. Такого современного оборудования в Щербинке еще не было.

"Сама поликлиника одна из лучших не только в Щербинке, но и в Москве, потому что создана по новому проекту, по новому дизайну, обеспечена новым лабораторным оборудованием, МРТ. Совмещены детская, взрослая поликлиника, женская консультация - все, что надо. Даже соляная комната и небольшой бассейн", - сказал Собянин.

Строительство новой поликлиники сейчас на заключительном этапе. Планируется, что они будут завершены уже осенью и до конца года учреждение примет первых пациентов. По словам мэра столицы, в ближайшие 4 года количество детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры в этой части Новой Москвы по сравнению с "областным прошлым" фактически удвоится.

Андрей Сидоренко, Егор Миронов, Андрей Талалай, Михаил Федоров, Андрей Булычев, Дмитрий Шаракин, Александр Шкарбанов. "ТВ Центр".