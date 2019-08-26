Как изменится площадь у Павелецкого вокзала

На месте известного долгостроя появится парк

Долгострой в районе Павелецкого вокзала в Москве уходит в прошлое. На месте котлована с железными конструкциями, на который много лет любовались местные жители и гости города, появится парк и торговый комплекс. Проект уже прошёл экспертизу, строительство начнется в самое ближайшее время.

С Садового кольца разглядеть роскошную архитектуру здания Павелецкого вокзала сейчас - нельзя. Да и приезжающих в столицу на площади встречает все тот же строительный забор. За ним уже много лет ничего не происходит. Некогда вырытый там котлован после сильных дождей некоторые онлайн-сервисы, говорят - уже не раз определяли как водоём. А местные жители уже устали рассказывать печальную историю Павелецкой площади.

"С молодых лет вот ходила в институт, здесь был еще рыночек такой чудесный. Потом был какой-то скверик, а потом как яма образовалась, так в этой яме уже и деревья выросли. Хотелось бы побыстрее закончить, чтобы не было этого долгостроя", - сказала местная жительница Татьяна Котельникова.

Один из первых вариантов реконструкции площади возник еще в 90-е годы прошлого века. Потом менялись проекты, инвесторы и застройщики. Даже строительный кран появлялся на площадке. Но дело так и не двигалось.

"Для жителей Замоскворечья это очень болезненная тема. Мы собирали подписи за прекращение вот этого затянувшегося долгостроя, за то, чтобы этот участок был, наконец, освоен. Мы выступаем за то, чтобы здесь был парк, здесь был сквер, ландшафтный парк. И очень здорово, что услышала нас и власть", - заявил кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Свиридов.

И вот - новый проект. На месте известного долгостроя действительно должны появиться парк и подземный многофункциональный пятиуровневый торговый комплекс. Проект уже прошел экспертизу, разрешение на строительство получено, говорят в префектуре Центрального округа. Подрядчик постепенно приступает к работам.

"Сверху будет парк. Объемов или каких-нибудь там строений наверху не будет. Ну, кроме, стеклянных куполов, ну, по аналогии вот стеклянная кора в парке "Зарядье", все строительство под землёй. Пять этажей. Торговые площади. Парковка - то, что востребовано на этом месте", - сообщил начальник управления строительства, реконструкции и землепользования префектуры Центрального административного округа Москвы Андрей Рыжков.

Местные жители, конечно же, в первую очередь ждут парк. "То, что рядом будет вот такая зона отдыха, и будет зона притяжения всего района. Тут такие будут площадки, на которых можно будет собраться нам. Мы сейчас собираемся в Михайловском парке, это недалеко. Но если здесь будет такая же хорошая площадка, здесь тоже народ будет собираться", объяснила местная жительница Елена Протасова.

Строительство должно начаться на Павелецкой площади в сентябре, а завершить его планируют к концу 2021 года.

Юлия Богоманшина, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".