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Суд озвучил приговор водителю, сбившему беременную женщину

14:48
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Подсудимый свою вину не признал

Савеловский суд Москвы поставил точку в резонансном деле Михаила Исаханова, который насмерть сбил беременную женщину. Его приговорили к шести годам колонии общего режима. Ранее прокуратура просила для него десять с половиной лет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сам подсудимый свою вину так и не признал. По его словам, реальный виновник ДТП - водитель другого автомобиля, с которым он якобы столкнулся. Но следователи не нашли этому подтверждения. Зато установлено, что именно Исаханов в два раза превысил скорость. Также экспертиза выявила у него следы наркотического опьянения. Кроме того, только в течении года мужчина получил 49 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Страшная авария произошла в июне прошлого года. На улице Нижняя Масловка машина на полной скорости вылетела на тротуар и сбила двух женщин. Одна из них скончалась в больнице, не приходя в сознание. Вторая несколько дней находилась в состоянии комы.

"Я до сих пор восстанавливаюсь, это, к сожалению, до конца моей жизни. Основная часть, самая тяжёлая, у меня проходила четыре месяца, когда я была полностью обездвижена, ну а потом, все заново, все учиться заново делать, это тяжело", - сказала пострадавшая Варвара Бойко.

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