Названа причина гибели в ДТП режиссера Хомского

Он вдвое превысил скорость и не справился с управлением

В Москве в ДТП погиб режиссёр Игорь Хомский. Он арендовал машину каршеринга и врезался на ней в КамАЗ, передает "ТВ Центр".

Всё произошло накануне рано утром. Мужчина мчался по Юрьевскому переулку в направлении Боровой улицы на скорости в 120 километров в час. Это вдвое превышало разрешенную скорость, сообщает РЕН. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил грузовик. Медики прибыли быстро, но лишь смогли зафиксировать смерть.

Игорь Хомский снял несколько короткометражек и также известен, как режиссер сериала "Закон каменных джунглей". Кроме того, он сыграл в фильме "Неоконченный урок". Послезавтра ему исполнилось бы 43 года.