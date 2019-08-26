В Москве отреставрировали квартиру Глеба Кржижановского

Историческим интерьерам вернули первоначальный вид

В центре Москвы после реставрации открылась мемориальная квартира Глеба Кржижановского, главного энергетика советской России. Именно здесь академик прожил почти полвека и работал над созданием легендарного плана электрификации всей страны, передает "ТВ Центр".

Долгое время квартира, да и сам особняк, не ремонтировались. Сейчас фасад дома восстановили, а историческим интерьерам вернули первоначальный вид. В квартире сохранились мебель, личные вещи, архивные документы учёного. Кстати, в том же здании открыта экспозиция советских телевизоров и радиоприёмников. А ещё открыта мультимедийная выставка истории Замоскворечья.

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