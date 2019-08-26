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Москвичей пригласили на "Ночь кино" в "Иллюзион"

15:41
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Посмотреть фильмы можно бесплатно

Завтра в Москве будет не до сна! Во всяком случае, тем, кто проведёт ночь в кинотеатре "Иллюзион". Там покажут уникальные ленты начала XX века - причём под живую музыку, передает "ТВ Центр".

Зрители увидят первый комикс, экранизированный в дореволюционной России, а ещё ретро-фантастику! "Новый Вавилон" - кино-шедевр советского авангарда - точно не даст сомкнуть глаз никому. Стартует марафон в 10:30 утра и закончится только на рассвете следующего дня. Показы - бесплатные, нужно лишь зарегистрироваться на сайте акции.

Ночь кино уже проходила в  обновлённом "Иллюзионе"  в минувшие выходные и собрала рекордное число зрителей.

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Кинотеатр"Иллюзион"
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