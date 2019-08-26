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Кремль оценил желание Трампа вернуть Россию в G7

13:24
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Москва навязываться не намерена

Возвращение России в G7 не является для России самоцелью и она не собирается навязывать никому свое участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заметил, что российские официальные лица уже неоднократно высказывались по этому вопросу.

"Хочу вам напомнить заявление президента, которое он сделал в форте Брегансон на пресс-конференции. Для России участие в "семерке" или возвращение в "семерку" не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - сказал он журналистам. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Он добавил , что возвращение России в "Большую семерку" невозможно без согласия всех стран невозможно. Так он прокомментировал заявления Дональда Трампа об участии нашей страны в формате. По данным СМИ, американский президент даже поссорился с лидерами G7 из-за этого. В понедельник Трамп заявил, что присутствие России на следующей встрече "было бы полезным".

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G8 существовала с 1998 по 2014 годы. После событий на Украине и воссоединения с Крымом Россия была исключена из объединения.

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