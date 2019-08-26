Путин уволил посла России в Великобритании после восьмилетней службы

Это не связано с ухудшением отношений Москвы и Лондона

Посол России в Великобритании Александр Яковенко освобожден от должности.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин, пишет агентство URA.RU.

По уточнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, отставка Яковенко не связана с ухудшением отношений Москвы и Лондона после инцидента в Солсбери. "Обычная ротация глав диппредставительств", - подчеркнул спикер Кремля.

Яковенко проработал на должности посла России Великобритании восемь лет. До этого он занимал пост заместителя министра иностранных дел.

4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери. Британские власти заявили, что их отравили с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", которое якобы было произведено в России. Москву сразу же обвинили в причастности к инциденту, но доказательств не предоставили. Исполнителями покушения, по данным Лондона, стали сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.