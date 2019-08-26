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Марии Порошиной понадобилась помощь врача

13:57
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Мать пятерых детей серьезно относится к своему здоровью

45-летняя актриса театра и кино Мария Порошина, которая воспитывает четырех дочерей и сына, рассказала о своем отношении к диетам и раскрыла секрет стройной фигуры. 
Программа "90 дней": Порошина раскрыла секрет похудения после родов

"В вопросах собственной фигуры я не очень принципиальный человек: могу и пельмени съесть, и картошку. А после мне будет так хорошо, легко и радостно, что станет совсем не важно, сколько я вешу. Толстенькая? Нестрашно", - призналась Порошина в интервью Woman.ru

Артистка держит себя в форме не столько ради красоты, сколько ради здоровья. По ее словам, трудно играть в "подвижных спектаклях", имея лишний вес. 

Порошина отметила, что она не садилась на диету сразу после родов, поскольку это могло вызвать проблемы с лактацией. Актриса старалась не набирать вес во время беременности, придерживаясь сбалансированного питания. "Также у меня есть правило: если в один день ты переел, то на следующий нужно немного разгрузиться. Кто-то практикует разгрузочный день на воде, но у меня, к сожалению, так не получается. Мне подходят другие: на овощах, яблоках, кефире, гречке с огурцами", - сказала артистка. 

Мария Порошина призналась, что после рождения третьей дочери в 2010 году ей было особенно тяжело похудеть. Вероятно, сказался напряженный рабочий график. "В общем, именно тогда я обратилась к диетологу, воспользовалась ее советами, и мы по сей день работаем вместе, стараемся держать меня в одном весе", - рассказала звезда сериала "Всегда говори "всегда".

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего произвела на свет сына. Имя его отца она держит в секрете. По слухам, новый возлюбленный актрисы проживает за границей и никак не связан с актерской профессией. 

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