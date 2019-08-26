Путина беспокоит медленный рост доходов россиян

Реальные доходы растут медленно, несмотря на увеличение зарплат

Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.

"С учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", - сказал Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

На темпах роста доходов россиян не сказывается и инфляция. По словам президента, сейчас она составляет примерно 4,5% в годовом выражении, что близко к целевым ориентирам.

Недоволен Путин и темпом экономического роста. Он заметил, что темп положительный, но от правительства требуется сделать рост более устойчивым и динамичным. С начала года ВВП страны вырос на 0,7%, промышленный рост составил 2,6%, отметил президент.