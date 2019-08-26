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Лавров раскрыл, почему Россия не стремится к формату G8

14:41
  • понедельник
  • 26 августа 2019

Москва такой вопрос даже не поднимала

Россия не поднимала вопрос о возвращении к формату G8. Об этом заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту.

Российский министр отметил: Москва выстраивала свои внешнеполитические планы, не учитывая возможное участие в "восьмерке". "Двадцатка" имеет для России больший вес. Сергей Лавров подчеркнул, что наша страна никого ни о чём не просила, передает "ТВ Центр".

"Такое впечатление, что участники "Группы семи" сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли в чем-то разубеждать. Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы никого ни о чем не просили. Как я уже сказал, об этой теме в принципе мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег, никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать. Жизнь ушла далеко вперед. Мы, как сказал Путин в Брегансоне, не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в "Группу семи", но главные вопросы сейчас решаются в "Группе двадцати", - сообщил Лавров.

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