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Рынска ждет дочь от погибшего медиаменеджера Малашенко

14:33
  • понедельник
  • 26 августа 2019

44-летняя светская львица успокаивает себя как может

Божена Рынска, скандальная журналистка и вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, заявила, что в скором времени у нее появится дочь от покойного.
Обезумевшая от горя Рынска грозит убийством бывшей жене Малашенко

Еще при жизни Малашенко сдал биоматериал для участия в программе ЭКО, ребенка выносит суррогатная мать. По подсчетам 44-летней светской львицы, девочка, которую планируют назвать Евгенией, родится в начале 2020 года, сообщает интернет-портал "Дни.ру".

Не исключено, что журналистке придется искать деньги на оплату суррогатного материнства, так как "все богачество" ушло на судебные тяжбы против бывшей жены Машаленко.  

"Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил", - написала Рынска в Facebook.

Она отметила, что до сих пор не может смириться со смертью супруга и каждый день борется с депрессией. В марте Рынска предприняла попытку самоубийства, до этого она пережила клиническую смерть и несколько раз попадала в больницу.

Бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко покончил с собой 25 февраля 2019 года в своем доме в Испании. Ему было 64 года. Похоронили медименеджера 18 марта на Троекуровском кладбище.

Видео: подробности похорон Игоря Малашенко

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